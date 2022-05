Fou de nature Château de Castelnou Castelnou Catégories d’évènement: Castelnou

Lâché dans la nature, un scientifique loufoque embarque le jeune public dans un délire naturalisticoburlesque; analyse d’excréments de petites bêbêtes, tentative de camouflage collectif, rencontres avec de curieux insectes…

Réservation conseillée

