F[ou] Centre culturel – Théâtre des Mazades, 11 mars 2022, Toulouse.

Danse ——– **Dès 12 ans** **Pièce chorégraphique de Léa Darrault Cie Klah** Chorégraphié par Léa Darrault, _F[ou]_ est un trio chorégraphique et musical qui traite du rapport à l’autre, de la relation d’un individu à un autre et de l’existence de chacun. Les trois interprètes offrent trois parcours, trois personnalités différentes qui se rencontrent et définissent le lien avec curiosité, incapacité, contrainte, fluidité et rigidité, sensibilité et indolence, imitation et coordination. **Avec** Lucien Brabec Guillaume Pique, Léa Darrault / **Chorégraphie** Léa Darrault

Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



2022-03-11T20:30:00 2022-03-11T23:59:00