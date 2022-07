Fotvne

Fotvne, 9 mars 2023, . Fotvne



2023-03-09 19:00:00 – 2023-03-09 20:00:00 TEMPS FORT : Y METTRE DU SIEN QUELEN LAMOUROUX

Fortvne, c’est l’étonnante traversée d’une femme… qui se transforme. Du haut d’un plongeoir métallique rouillé, elle adresse ses appels, attend un retour, espère un écho. Seule, elle cherche l’axe autour duquel tourner, prise dans sa roue de fortune. Un univers plastique remarquable, où s’allient avec justesse danse contemporaine, rythmique, voix et corps percussif. Envoûtant ! Tout Public

Durée : 0h40 TEMPS FORT : Y METTRE DU SIEN QUELEN LAMOUROUX

Fortvne, c’est l’étonnante traversée d’une femme… qui se transforme. Du haut d’un plongeoir métallique rouillé, elle adresse ses appels, attend un retour, espère un écho. Seule, elle cherche l’axe autour duquel tourner, prise dans sa roue de fortune. Un univers plastique remarquable, où s’allient avec justesse danse contemporaine, rythmique, voix et corps percussif. Envoûtant ! Tout Public

Durée : 0h40 dernière mise à jour : 2022-07-01 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville