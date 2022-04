FOTOLAP Pornic Pornic Catégories d’évènement: 44210

Pornic 44210 L’association Loire Atlantique Photo, qui regroupe 25 clubs photos du département, dont le club Photo de Pornic, présente “Fotolap”.

Fotolap est une exposition de séries photographiques.

Environ une centaine de photographies produites par 30 auteurs sont présentées, après avoir été choisies par un jury de photographes professionnels en fin d’année 2021.

Fotolap est une sélection des meilleures séries photographiques produites dans les clubs photo.

