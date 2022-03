Fotodok | Réfléchir au sens du lieu | Pondering the meaning of place L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), 28 mars 2022, Arles.

L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP), le lundi 28 mars à 18:00

L’École nationale supérieure de la photographie invite les artistes Tanja Engelberts (représentée par la Galerie Caroline O’Breen, Amsterdam), Sheng-Wen Lo et Mathieu Asselin (représenté par The Ravestijn Gallery, Amsterdam) afin d’aborder les projets sur lesquels ils ont travaillé à Arles depuis le 14 février 2022. L’espace d’exposition FOTODOK, Utrecht, et The Shelter, nouveau lieu de résidence d’artistes à Arles, ont réuni des créateurs et créatrices afin de produire de nouvelles œuvres spécifiques à ce lieu, autour des questions environnementales à Arles et ses environs. _The École nationale supérieure de la photographie invites artists Tanja Engelberts (represented by Galerie Caroline O’Breen, Amsterdam), Sheng-Wen Lo, and Mathieu Asselin (represented by The Ravestijn Gallery, Amsterdam) to talk about the projects they have been working on in the city of Arles since the 14th of February, 2022._ _The exhibition space FOTODOK, Utrecht, and the newly launched art residency The Shelter, Arles, brought together makers in order to produce new site-specific works about the environmental agenda in Arles and its surrounding areas._ Conférence en anglais

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Rencontre avec les artistes invité·e·s par FOTODOK en résidence à Arles

L’École nationale supérieure de la photographie (ENSP) 30 avenue Victor Hugo, 13200 Arles Arles Les Alyscamps Bouches-du-Rhône



