Fotocrime en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, 1 décembre 2023, Paris.

Le vendredi 01 décembre 2023

de 19h00 à 23h00

.Tout public. payant Billet : 13.50 EUR

Sur la base de boîtes à rythmes dansantes et de synthétiseurs superposés, Fotocrime est connu pour son post-punk transcendant, électronique et organique. En live au Supersonic Records le 1er décembre!

Ryan Patterson, le chanteur, compositeur, multi-instrumentiste et producteur de Fotocrime, est natif de Louisville dans le Kentucky. Après avoir été le leader du groupe punk Coliseum, Patterson s’est tourné vers les centres urbains de Londres, New York et Berlin pour trouver une nouvelle inspiration sonore, puisant dans la passion de ses racines et dans les sons des artistes EBM et post-punk classiques pour Fotocrime.

Sur la base de boîtes à rythmes dansantes et de synthétiseurs superposés, Fotocrime est connu pour son post-punk transcendant, électronique et organique, avec des basses puissantes, des guitares carillonnantes et l’inimitable baryton de Petterson.

Il est rejoint dans le groupe par deux légendes underground de Louisville : le guitariste Nick Thieneman (Young Widows, Fool’s Ghost) et le bassiste Will Allard (Aon Brasi, Xerxes).

Les chansons sont intimes et poignantes mais aussi immédiates et viscérales, nous rappelant l’expérience commune de se perdre dans une mer de gens tandis que le son d’une grosse caisse bat sur nos poitrines.

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Contact : https://fb.me/e/1qXpvuvH6 https://link.dice.fm/E1782acf3732

