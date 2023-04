RANDO-MOSELLE – RANDO-MARMOT, LA RANDONNEE DES PETIOTS 9 rue des templiers, 27 mai 2023, Fossieux.

La randonnée des petiots est une balade à destination des marcheurs en herbe âgés de 6 à 10 ans. Se muscler les cuissots, respirer le grand air, découvrir la nature autour de soi, rencontrer des copains… Tout ça accompagné par Laurine, guide-nature à l’office de Tourisme du Pays du Saulnois.

Les enfants doivent être accompagnés (gratuit pour un adulte accompagnateur)

Inscription obligatoire au 03 87 01 16 26/ contact@tourisme-saulnois.com. Enfants

Samedi 2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-27 11:30:00. EUR.

9 rue des templiers Mairie

Fossieux 57590 Moselle Grand Est



The « randonnée des petiots » is a walk for young walkers aged 6 to 10 years old. Build up your thighs, breathe the fresh air, discover the nature around you, meet friends? All this accompanied by Laurine, nature guide at the Tourist Office of the Pays du Saulnois.

Children must be accompanied (free for an accompanying adult)

Registration required at 03 87 01 16 26/ contact@tourisme-saulnois.com

La Marcha Infantil es un paseo para senderistas en ciernes de 6 a 10 años. Es una forma estupenda de fortalecer los muslos, respirar aire puro, descubrir la naturaleza que te rodea y conocer nuevos amigos.. Todo ello acompañado por Laurine, guía de naturaleza de la Oficina de Turismo del País de Saulnois.

Los niños deben ir acompañados (gratis para un adulto acompañante)

Inscripción obligatoria en el 03 87 01 16 26/ contact@tourisme-saulnois.com

Die Wanderung der Kleinen ist eine Wanderung für angehende Wanderer im Alter von 6 bis 10 Jahren. Die Schenkelmuskeln trainieren, frische Luft atmen, die Natur um sich herum entdecken, Freunde treffen? All das wird von Laurine, einer Naturführerin des Fremdenverkehrsamts des Pays du Saulnois, begleitet.

Kinder müssen begleitet werden (ein Erwachsener in Begleitung ist kostenlos)

Anmeldung erforderlich unter 03 87 01 16 26/ contact@tourisme-saulnois.com

Mise à jour le 2023-04-20 par OT DU PAYS SAULNOIS