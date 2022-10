tiny-house en chaume fosses noires notre dame des landes Notre-Dame-des-Landes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Tenue de bricolage à prévoir si vous voulez participer. Tout le matériel de bricolage est sur place. A noter : l’auto-constructrice devra bricoler, coordonner et accompagner les participants, donc les commentaires se feront en bricolant.

06 77 10 60 04 ZAD de Notre-dame-des landes, lieu d’habitat des fosses noires Chantier d’auto-construction d’une tiny en ossature bois, avec isolation et bardage en chaume.

* visite active : vous pourrez venir observer le chantier en action, et y participer.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T10:00:00+02:00

2022-10-16T17:00:00+02:00 Atelier Fil

