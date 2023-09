Atelier « L’automne à travers les cinq sens » Fosses – Ludothèque-médiathèque intercommunale Fosses Catégorie d’Évènement: Fosses Atelier « L’automne à travers les cinq sens » Fosses – Ludothèque-médiathèque intercommunale Fosses, 18 octobre 2023, Fosses. Atelier « L’automne à travers les cinq sens » Mercredi 18 octobre, 16h30 Fosses – Ludothèque-médiathèque intercommunale Mercredi 18 octobre 2023 à 14h30 à la Ludo-Médiathèque de Fosses L’automne à travers les cinq sens L’association Inven’Terre vous propose des petits jeux sensoriels pour découvrir ce que la nature nous offre durant l’automne, notamment les fruit et légumes de saison. Dans le cadre du programme De la graine à notre assiette. En famille à partir de 6 ans. Gratuit. Réservation indispensable par téléphone au 01 34 47 40 43 ou par mail à l’adresse ludomediatheque_fosses@roissypaysdefrance.fr Fosses – Ludothèque-médiathèque intercommunale 1 place du 19 mars 1962, 95470 Fosses Fosses [{« link »: « mailto:ludomediatheque_fosses@roissypaysdefrance.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

