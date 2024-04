Fosses Game Day Gymnase Nelson-Mandela Fosses, samedi 20 avril 2024.

Fosses Game Day Premier tournoi e-sport à Fosses ! Samedi 20 avril, 13h00 Gymnase Nelson-Mandela Entrée libre – inscriptions obligatoires uniquement pour les deux tournois (limité à 32 joueurs par tournoi)

Le premier tournoi e-sport à Fosses a lieu samedi 20 avril de 13h à 18h au gymnase Nelson-Mandela. Au programme, deux tournois FC24 et Mario Kart et plusieurs espaces accessibles : jeux multi-joueurs, rétrogaming, réalité virtuelle, just dance, jeux de sports (nba2k, fifa etc.). Plus un stand de sensibilisation au bon usage des jeux et des écrans !

Gymnase Nelson-Mandela 2 rue fernand-picquette Fosses 95470 Val-d'Oise Île-de-France

Mairie de Fosses