Festival de Bonaguil-Fumel : Belles de Scène Fossés du château Saint-Front-sur-Lémance, 3 août 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Pièce historique passionnante, inspirée de faits réels, Belles de scène est une réussite. Une comédie qui a du sens, qui oscille entre humour et émotions, portée par d’excellents comédiens, un éclatant hommage au théâtre shakespearien et aux acteurs. Un gros coup de cœur !.

Fossés du château

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Irresistible Marquise… The one who was Molière’s actress, for whom Racine would have written Andromaque, the one whose beauty would have pushed Corneille to write a famous and bitter poem, is the occasion for a portrait of a woman with an extraordinary destiny.

Belles de scène, una fascinante obra histórica inspirada en hechos reales, es un éxito. Una comedia que tiene sentido, que oscila entre el humor y la emoción, llevada por excelentes actores, un brillante homenaje al teatro shakesperiano y a los actores. Todo un éxito de público

Belles de scène, ein spannendes historisches Stück, das auf wahren Begebenheiten beruht, ist ein Erfolg. Eine Komödie mit Sinn, die zwischen Humor und Emotionen schwankt, getragen von hervorragenden Schauspielern, eine strahlende Hommage an das Shakespeare-Theater und die Schauspieler. Ein großer Herzschlag!

