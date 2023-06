Festival de Bonaguil-Fumel : Au Scalpel Fossés du château Saint-Front-sur-Lémance, 2 août 2023, Saint-Front-sur-Lémance.

Saint-Front-sur-Lémance,Lot-et-Garonne

Entre rancœurs et jalousies, deux frères règlent leur compte. La pièce est une comédie noire, les mots d’Antoine Rault font mouche, tandis que la mise en scène anxiogène de l’élégant Thierry Harcourt nous tient en haleine. Davy Sardou et Bruno Salomone sont remarquables..

2023-08-02 à ; fin : 2023-08-02 . EUR.

Fossés du château

Saint-Front-sur-Lémance 47500 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Beyond his colossal career and his talent as an actor, André Dussollier is one of the rare French voices inscribed in our collective memory, an unrivaled storyteller. In this new show he moves us, makes us laugh, enchants us, by sharing the words of beloved authors.

Entre rencores y celos, dos hermanos ajustan cuentas. La obra es una comedia negra, en la que las palabras de Antoine Rault dan en el clavo, mientras que la elegante dirección de Thierry Harcourt, que induce a la ansiedad, nos mantiene al borde del asiento. Davy Sardou y Bruno Salomone están notables.

Zwischen Groll und Eifersucht begleichen zwei Brüder ihre Rechnung. Das Stück ist eine schwarze Komödie, die Worte von Antoine Rault treffen den Nagel auf den Kopf, während die beängstigende Inszenierung des eleganten Thierry Harcourt uns in Atem hält. Davy Sardou und Bruno Salomone sind bemerkenswert.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Fumel – Vallée du Lot