Dordogne Fossemagne Fête du village de Fossemagne avec manèges enfants, tir à la carabine tout le WE:

Samedi 16 juillet : 14h concours de pétanque en doublette ouvert à tous – 20h00 repas paëlla sur réservation 06 58 86 16 85

Dimanche 17 juillet : 6h-18h vide grenier brocante – 9h randonnée moto anciennes- 10h expo véhicules anciens – 11h à 15h animations de rue – 12h grillades frites – 23h feu d’artifices Fête du village de Fossemagne avec manèges enfants, tir à la carabine tout le WE:

Dimanche 17 juillet : 6h-18h vide grenier brocante – 9h randonnée moto anciennes- 10h expo véhicules anciens – 11h à 15h animations de rue – 12h grillades frites – 23h feu d’artifices comité des fêtes fossemagne

