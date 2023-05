Violons Barbares Fossé des Treize | Strasbourg, 30 mai 2023, Strasbourg.

Violons Barbares Mardi 30 mai, 20h00 Fossé des Treize | Strasbourg 18,00 €

Violons Barbares est un groupe de musiques du monde originaire de France, mêlant des sonorités balkaniques (Bulgarie) et orientales (Mongolie).

Parallèlement à la tournée Wolf’s Cry qui les mena aux 4 coins de l’Europe (plus de 150 dates), Le trio a travaillé sur un nouveau spectacle sous la forme d’un concert dessiné.

Avec Monstres & Créatures Fantastiques, Violons Barbares plongera le public au cœur des mythes et légendes bulgare et mongole.

Une nouvelle fois, Violons Barbares se démarque par sa singularité, son originalité et sa volonté de sortir des sentiers battus.

Fossé des Treize | Strasbourg 6 Rue Finkmatt, 67000 Strasbourg

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-30T20:00:00+02:00 – 2023-05-30T22:00:00+02:00

