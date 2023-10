Cet évènement est passé Stages du FOS Tennis Fos tennis Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Stages du FOS Tennis Fos tennis Villeneuve-d’Ascq, 23 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Stages du FOS Tennis 23 – 27 octobre Fos tennis Payant – Inscriptions au 03 20 05 49 64 Le FOS Tennis organise du 23 au 27 octobre 2023 des stages accessibles à tous. Pour les jeunes : de 10h à 12h (85 € extérieurs, 75 € adhérents) ou de 10h à 15h30 (150/130€). Pour les adultes : de 18h30 à 20h (125/110 €). Un tournoi Open en double se déroule du 21 octobre au 4 novembre, inscription sur le site de Ten’ Up pour les catégories Sénior (double dames, double mixte et double messieurs).

Initiation gratuite toute l’année !

Infos : 70, rue du Lieutenant-Colpin, Tél. 03 20 05 49 64 Fos tennis 70, rue du Lieutenant-Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320054964 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T10:00:00+02:00 – 2023-10-23T15:30:00+02:00

2023-10-27T18:30:00+02:00 – 2023-10-27T20:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Fos tennis Adresse 70, rue du Lieutenant-Colpin 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Lieu Ville Fos tennis Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.641938;3.131315

Fos tennis Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/