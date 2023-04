Tournoi du FOS Tennis Fos tennis Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Tournoi du FOS Tennis Fos tennis, 8 avril 2023, Villeneuve-d'Ascq. Tournoi du FOS Tennis 8 – 29 avril Fos tennis Le Fos tennis organise du 8 au 29 avril son tournoi open toutes catégories, doté de nombreux lots. Ce tournoi très convivial rassemble près de 1 000 participants, du plus modeste classement au niveau international, qui s‘affronteront sur les terrains du FOS TENNIS, Espace Michel Riollet, rue du Lieutenant Colpin.

Venez participer ou encore soutenir nos finalistes le 29 avril. Fos tennis 70, rue du Lieutenant-Colpin 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T18:00:00+02:00 – 2023-04-08T20:00:00+02:00

2023-04-29T09:00:00+02:00 – 2023-04-29T21:00:00+02:00

