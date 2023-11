La Bombe Humaine THEATRE DE FOS SUR MER, 3 février 2024, FOS SUR MER.

La Bombe Humaine THEATRE DE FOS SUR MER. Un spectacle à la date du 2024-02-03 à 18:00 (2024-02-03 au ). Tarif : 17.0 à 17.0 euros.

CIE POPI JONES De Vincent Hennebicq et Eline Schumacher Mise en scène Vincent Hennebicq Musique originale Olivia Carrère et Marine Horbaczewski Avec Olivia Carrère, Vincent Hennebicq, Marine Horbaczewski, Aurélie Perret et Eline Schumacher Qui n’a jamais fait du vélo dans un esprit écolo tout en portant des baskets fabriquées en chine ? Acheté des légumes bios emballés dans des tonnes de plastique ? Nous sommes tous pétris de contradictions quand il s’agit d’écologie. Dans un décor d’après-fête au milieu de confettis, une actrice enquête. Sur scène, avec de la vidéo, des interviews façon podcast, un show avec paillettes et musique live pour raconter une nouvelle ère géologique : l’Anthropocène. Sans jamais donner de leçon, ce spectacle nous offre un plongeon incongru et plein d’humour dans l’humanité. DUREE 1H30 La Bombe Humaine

Votre billet est ici

THEATRE DE FOS SUR MER FOS SUR MER AVENUE RENÉ CASSIN Bouches-du-Rhône

17.0

EUR17.0.

Votre billet est ici