Les Petits Touts THEATRE DE FOS SUR MER, 2 décembre 2023, FOS SUR MER.

Les Petits Touts THEATRE DE FOS SUR MER. Un spectacle à la date du 2023-12-02 à 11:00 (2023-12-02 au ). Tarif : 8.0 à 8.0 euros.

Le Théâtre Victor Hugo (1098404) présente : ce spectacle. Fabien Coulon, circassien, manipulateur d’objets et mime, nous émerveille face aux petits riens de l’existence ! Sur son île peuplée de curiosités, l’artiste réalise de minuscules et délicates prouesses avec ce qui lui tombe sous la main : des branches, du sable, du fil, de l’air. Il s’invente également des compagnons de vie et nous plonge au cœur de son petit cirque intérieur, peuplé de mirages de l’enfance, de joyeuses curiosités et de rencontres singulières. Cette nouvelle création s’inscrit dans la démarche pluridisciplinaire de la compagnie occitane Blabla Productions ; elle associe cirque, marionnette, théâtre d’objets, clown, mime et magie nouvelle. Elle est d’une infinie poésie et d’une immense délicatesse, elle est faite de ces petits riens, pour les « petitouts » que nous sommes tous. Une merveille pour les grands et les petits, à ne pas louper !Mise en scène : Fabien CoulonJeune publicDurée de la pièce : 45 minutesSans entracte. Distribution : Laura Boisaubert, Léonard Boissier, Lisa Colin, Alexandra Hernandez, Hoël Le Corre, Lymia Vitte en alternance avec MaImouna Bâ et Manon PreterreInformation d’accès : métro 4 Bagneux/Lucie AubracNuméro de téléphone accès PMR : 07 85 90 38 65 Fabien Coulon Fabien Coulon

THEATRE DE FOS SUR MER FOS SUR MER AVENUE RENÉ CASSIN Bouches-du-Rhône

8.0

EUR8.0.

