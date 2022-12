COLOS APPRENANTES FOS REUNION – Saline les Bains La Saline les Bains Catégories d’évènement: La Saline les Bains

Réunion

COLOS APPRENANTES FOS REUNION – Saline les Bains, 25 juillet 2022, La Saline les Bains. COLOS APPRENANTES 25 – 29 juillet FOS REUNION – Saline les Bains

20 €

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. FOS REUNION – Saline les Bains 05 impasse NATIVEL La Saline les Bains 97422 Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-25T05:30:00+02:00

2022-07-29T21:59:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: La Saline les Bains, Réunion Autres Lieu FOS REUNION - Saline les Bains Adresse 05 impasse NATIVEL Ville La Saline les Bains Age minimum 6 Age maximum 11 lieuville FOS REUNION - Saline les Bains La Saline les Bains Departement Réunion

FOS REUNION - Saline les Bains La Saline les Bains Réunion https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-saline-les-bains/

COLOS APPRENANTES FOS REUNION – Saline les Bains 2022-07-25 was last modified: by COLOS APPRENANTES FOS REUNION – Saline les Bains FOS REUNION - Saline les Bains 25 juillet 2022 FOS REUNION - Saline les Bains La Saline les Bains La Saline les Bains

La Saline les Bains Réunion