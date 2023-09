PLANET’ADOS – JEU DE PISTE Fos, 11 octobre 2023, Fos.

Fos,Hérault

Bouge avec PLANET’ADOS ET LE PIJ ! (pour les 11-17 ans)

Jeu de piste de 13h45 à 17h00 « Viens mener l’enquête pour retrouver le Roi » à Fos. Ramassage organisé. Gratuit.

Adhésion annuelle à Planet’ Ados : 15€.

Fos 34320 Hérault Occitanie



Get moving with PLANET’ADOS AND LE PIJ! (for 11-17 year olds)

Treasure hunt from 1:45pm to 5:00pm « Come and investigate to find the King » in Fos. Organized pick-up. Free admission.

Annual Planet’ Ados membership: 15?

¡Muévete con PLANET’ADOS Y EL PIJ! (para jóvenes de 11 a 17 años)

Búsqueda del tesoro de 13:45 a 17:00 « Ven a investigar para encontrar al Rey » en Fos. Recogida organizada. Entrada gratuita.

Abono anual Planet’ Ados: 15?

Beweg dich mit PLANET’ADOS UND LE PIJ! (für 11- bis 17-Jährige)

Schnitzeljagd von 13:45 bis 17:00 Uhr « Komm und stelle Nachforschungen an, um den König zu finden » in Fos. Abholung wird organisiert. Kostenlos.

Jahresmitgliedschaft bei Planet’ Ados: 15?

Mise à jour le 2023-09-11 par OT AVANT-MONTS