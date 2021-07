Fos-sur-Mer Centre de secours fos sur mer (1050 chemin des crottes) Bouches-du-Rhône, Fos-sur-Mer FOS FIRE FESTIVAL Centre de secours fos sur mer (1050 chemin des crottes) Fos-sur-Mer Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Prevente : 20€ * Uniquement sur réservation au : 06.10.45.57.98 * AUCUNE PLACE NE SERA VENDU LE JOUR DE L’ÉVÉNEMENT. Venez participer au tout premier FOS FIRE FESTIVAL SAMEDI 31 JUILLET 19H CENTRE DE SECOURS DE FOS-SUR-MER AVANT PREMIÈRE DU CONGRÈS NATIONALE DES SAPEURS POMPIERS DE FRANCE – Concert de Massilia Sound System – Participation des groupes suivants : DJ SEHBE AS ; BLUE COFFEE ; POMPIER PONEY CLUB Lieux de l’événement : Centre de secours de Fos-sur-Mer 1050, chemin des crottes – 13270 Fos-sur-Mer Événement limité à 900 personnes Bar et snack sur place Divers stands au programme…

21,50€ uniquement en pré-vente

2021-07-31T19:00:00 2021-07-31T23:59:00

