FÒS A KAZ LA – Cie Théâtre du Grabuge Theâtre Traversière, 11 mai 2023, Paris.

Le jeudi 11 mai 2023

de 20h30 à 21h35

.Public adolescents adultes. Jusqu’à 15 ans. payant

Plein tarif : 28 €

Tarif réduit : 23 €

Enfant (- 12 ans) : 15 €

Cheminots : tarifs préférentiels

Tambour Gwo ka, musique hip-hop caribéenne et vidéo pour un spectacle poétique entre tradition et modernité pour dire, en français et en créole, la dignité des hommes et des femmes, de la terre et des déracinés.

Slam, conte, hip-hop et témoignages vidéo se mêlent dans cette création où Myriam Baldus raconte son itinéraire, de la case en tôle construite par son grand-père Marcel en Guadeloupe (où elle est née), au béton d’une HLM d’une cité de Rillieux-la-Pape (où elle a grandi) ; des histoires de cases déplacées ou détruites, délaissées ou reconstruites, une vie d’exodes, de débrouillardises, de solidarité et de résistances. Aux rythmes du Gwo ka et de la musique hip-hop caribéenne, un spectacle qui invente un territoire poétique entre tradition et modernité pour dire, en français et en créole, la dignité des hommes et des femmes, de la terre et des déracinés.

Theâtre Traversière 15 bis rue Traversière 75012 Paris

© Philippe Virapin FOS A KAZ LA – Cie Théâtre du Grabuge