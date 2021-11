Forum Zéro Carbone 2021 Hôtel de ville de Paris, 30 novembre 2021, Paris.

La COP 26 de Glasgow, six ans après la signature de l’accord de Paris sur le climat, le Green Deal européen et son programme « Fit for 55 » font de la décennie 2020 le combat d’une génération. Face aux deux grandes menaces pour l’humanité, le changement climatique et l’effondrement de la biodiversité, les villes sont en première ligne. Parce qu’elles concentrent les deux tiers, bientôt les trois quarts des habitants de la planète, elles sont à la fois le problème et les solutions. Celles-ci sont désormais connues : dans l’énergie, le bâtiment, les mobilités, l’alimentation, des révolutions industrielles sont engagées et doivent permettre de tenir les engagements de neutralité carbone d’ici à 2050. Cette conférence donnera la parole aux acteurs de ces transitions, les maires de grandes villes, en première ligne, mais aussi les entreprises, les citoyens et les ONG. Parce que nous ne réussirons à relever ces défis que par la coopération et par le passage à l’action au service de transformations économiques, sociales et sociétales profondes.

