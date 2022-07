Forum Virtuel FTT & ASK Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Forum Virtuel FTT & ASK, 29 novembre 2022, Toulouse. Qu’est ce que le Forum Toulouse Technologies ? Depuis 1991 le Forum FTT est un salon de rencontre pour les recruteurs et les étudiants d’écoles d’ingénieurs, commerce et universités. Suite à la crise sanitaire le FTT à crée une Alliance avec l’association Stratégie Karrière afin d’accompagner les entreprises dans leurs démarches de recrutement. Pour cette année, les deux associations organisent Le Forum FTT en virtuel sur Seekube en édition Nationale. C’est un des temps forts pour découvrir les métiers, les secteurs d’activités et les formations des grandes écoles. C’est l’occasion pour construire son parcours d’orientation, en proposant un dialogue constructif avec ceux qui témoignent d’une expérience de formation ou de métier (étudiants, professeurs, professionnels…). QUEL TYPE D’ENTREPRISE PUIS-JE TROUVER AU FORUM ? La plupart des secteurs d’activité sont représentés

