Villeneuve-d'Ascq Et si on parlait … Forum vert ? Forum vert Villeneuve-d’Ascq, 23 septembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Et si on parlait … Forum vert ? Samedi 23 septembre, 10h00 Forum vert Ouvert à tous Depuis plusieurs années, le projet Grand Angle se met en œuvre avec pour objet d’inventer un centre-ville du 21e siècle dans une logique de résilience ambitieuse.

Plusieurs aménagements de l’espace public profitent dès à présent à l’ensemble de la population. Dans la continuité du projet, le Forum vert, véritable poumon vert du quartier va bénéficier d’une requalification qui devra répondre aux attentes de la population et des utilisateurs pour un « forum retrouvé »

Dans ce cadre, un temps d’échanges est organisé samedi 23 septembre 2023 à 10h au Forum vert (face au niveau bas de la médiathèque) afin de partager et réagir sur les premières idées qui seront présentées par l’équipe de paysagistes Au programme : Exposition et présentation par l’équipe des paysagistes

Au programme : Exposition et présentation par l'équipe des paysagistes

Promenade dans le square, suivie d'un pot de l'amitié Rendez-vous dans le parc, au niveau de la médiathèque

2023-09-23T10:00:00+02:00 – 2023-09-23T11:00:00+02:00

