Festival Fêtons l’été – Dans les bois Samedi 8 juillet, 11h30, 16h30 Forum Vert

Dans les bois est une invitation à la découverte de la musique et des émotions qu’elle suscite, pour les tout-petits. Accompagnées d’une violoncelliste, une comédienne et dix marionnettes nous entraînent dans un voyage sensoriel et poétique dans les bois. Au détour d’un arbre ou d’une feuille, on croise un cerf, une coccinelle, un renard, un papillon et d’autres habitants.

BUVETTE SUR PLACE : La CB n’est pas acceptée, pensez à prendre des espèces !

Autour du spectacle

SAM. 8 JUILLET de 10h à 18h > JOURNÉE FAMILLES ET NATURE : Venez passer la journée en famille au Forum vert et à la Médiathèque !

– 10h > 12h et 14h > 17h : Jeux de la ludothèque

– 10h > 13h : Troc de plantes

– 10h30 & 17h30 : Histoires forestières (lectures à voix haute)

– 12h > 13h30 : Atelier cuisine zéro déchet. Seul ou en famille, venez réaliser deux recettes à partir de fanes de légumes et/ou d’épluchures de fruits. Des recettes délicieuses et faciles à refaire à la maison. Les participants doivent prévoir 2 bocaux pour emporter leurs créations.

– 12h30 : Auberge espagnole

– 14h > 16h : Atelier créatif cyanotype ados / adultes (inscriptions sur place)

– 14 > 17h : Stand de sensibilisation de l’ADAV

Forum Vert rue verte, Villeneuve d’Ascq Hellemmes 59491 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T11:30:00+02:00 – 2023-07-08T12:30:00+02:00

2023-07-08T16:30:00+02:00 – 2023-07-08T17:30:00+02:00

© E. Plumer