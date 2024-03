Forum Trouve ton Job d’été salle cassiopée La Mézière La Mézière, samedi 16 mars 2024.

Forum Trouve ton Job d’été Le SIG de La Mézière organise un forum Job d’été à destination de 16/25ans. Samedi 16 mars, 09h00 salle cassiopée La Mézière Entrée libre

La commune de La Mézière, en collaboration avec le SIG, organise un forum des jobs d’été à destination des jeunes du territoire âgé de 16 à 25 ans, le samedi 16 mars 2023 de 9h à 12h30 à la salle Cassiopée de la Mézière.

Ce forum a pour but de favoriser l’accès à l’emploi pour les jeunes du territoire, renforcer les liens entre les entreprises et les habitants et permettre aux entreprises de rencontrer facilement des candidats pour une embauche cet été.

salle cassiopée La Mézière Rue de Texue, 35520 La Mézière La Mézière 35520 Ille-et-Vilaine Bretagne pij@lameziere.fr 0668980178