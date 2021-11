Nantes Médiathèque Espace Jacques Demy Loire-Atlantique, Nantes Forum Travailler Autrement Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Forum Travailler Autrement Médiathèque Espace Jacques Demy, 16 novembre 2021, Nantes. 2021-11-16

Horaire : 17:30 19:00

Gratuit : oui Inscription : www.ecossolies.fr Le forum Travailler Autrement c’est le rendez-vous pour trouver ou créer un emploi dans l’économie sociale et solidaire. Au programme : une table ronde et trois cafés de l’emploi pour rencontrer des professionnel.les, être conseillé.e dans sa recherche d’emploi et découvrir de nouveaux métiers et formations. Cet événement est organisé par la CRESS Pays de la Loire, IEP, la Maison de l’emploi et Les Ecossolies. Médiathèque Espace Jacques Demy adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville 02 40 41 95 95 http://bm.nantes.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Espace Jacques Demy Adresse 24 Quai de la Fosse Ville Nantes lieuville Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes