Forum « Tourisme, loisirs et habitants » en Ségala Boussac, jeudi 4 avril 2024.

Forum « Tourisme, loisirs et habitants » en Ségala Boussac Aveyron

Idées visites à 2 pas de chez vous, prestations touristiques en Ségala et dans l’Aveyron, activités culturelles et sportives… Habitants et professionnels, venez à la rencontre de ces partenaires qui animent le territoire !

Voici les exposants que vous pourrez rencontrer

– AAGAC Base de Pleine Nature : Canoë, rafting, accrobranche, et bien d’autres sensations à vivre (Najac)

– Le Jardin de la Nauze Visite et ateliers créatifs pour faire le plein de senteurs sauvages (Camboulazet)

– Restaurant l’Agriculture (Baraqueville) Tout un savoir-faire pour mettre en valeur de bons produits locaux

– Association Saint-Clair de Verdun : Site millénaire avec sa chapelle préromane au cœur de la forêt, et des bénévoles passionnés

– Tourisme Aveyron (ADAT) Toute la documentation sur notre beau département

– Offices de tourisme Aveyron Ségala et Pays Ségali : Toute la documentation et de bons conseils sur notre beau Ségala

– La Maison Mescladis : Massages bien-être (à tester sur place !) et hébergement de tourisme atypique pour une détente garantie (Manhac)

– Les Chèvres de Léa Fromages et savons au lait de chèvre, visite de l’exploitation et immersion à la ferme, pour tomber sous le charme des biquettes (Pradinas)

– Les Martinets du Lézert : Forges de cuivre des XIVe-XVe siècles, un savoir-faire qui se partage (La Bastide l’Evêque)

– Maison de famille 2 hébergements touristiques et des propriétaires accueillants (Naucelle)

– La Grange du Contourès Chambres et table d’hôtes, pour se sentir comme à la maison et se régaler (Castanet)

– Pôle des métiers d’art du Pays Ségali : Groupement d’artistes et artisans d’art, espace boutique et muséographie (Sauveterre-de-Rouergue) pour explorer la créativité

– Centre social et culturel du Pays Ségali : présentation des activités et services tout public, pour les Ségalis avertis

De quoi s’agit-il ?

Les office des tourismes (OT) ont l’habitude de faire ou participer à des bourse aux brochures , il s’agit d’un temps d’échanges de documentations entre OTs, sites et activités de loisirs avant la saison estivale. C’est également l’occasion pour les hébergeurs et restaurateurs de récupérer tout le nécessaire pour renseigner leurs clients.

A la mode Ségala, plutôt que de simplement déposer et récupérer ce qui a été commandé à l’avance, le concept est de prendre le temps d’échanger et de partager les expériences, pour repartir avec de nouveaux contacts et de nouvelles idées !

Pourquoi la rendre accessible à tous ?

Pour que le public se laisse surprendre. Tout le monde a tendance à dire qu’il connait bien son environnement proche et l’offre de loisirs locales. Cependant, il y a toujours des pépites cachées près de chez soi !

Pour les associations et professionnels d’autres secteurs, c’est l’occasion d’enrichir leur réseau.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Organisé par les OT Pays Ségali et Aveyron Ségala. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-04

Boussac 12160 Aveyron Occitanie accueil.tourisme@payssegali.fr

L’événement Forum « Tourisme, loisirs et habitants » en Ségala Boussac a été mis à jour le 2024-03-05 par OFFICE DE TOURISME PAYS SEGALI