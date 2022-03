Forum Théâtre Le Refuge Radio Ondaine,1ère rue Le Corbusier 42700 Firminy. Firminy Catégories d’évènement: Firminy

Durant les Semaines de l’Égalité de Saint-Etienne Métropole, la Fondation le Refuge, accompagnée de Triangle Rose, proposent une série de rencontres sous forme de Théâtre Forum dans plusieurs villes du territoire. C’est la troupe des Kilucru qui amène aux discussions et échange avec le public à la suite des représentations des saynètes sur des thèmes comme la transidentité, le Coming Out, la Pride ou le harcèlement scolaire. Radio Ondaine vous invite à revivre la soirée du mardi 15 Mars au Chambon Feugerolles avec les Kilucru, Lucienne Vallé-Robert et Jérôme Masegosa de Triangle Rose, Sébastien Charrier, correspondant relais de la Fondation le Refuge de la Loire et le public présent, jeudi 24 Mars sur 90.9 Fm et [www.radio-ondaine.fr](http://www.radio-ondaine.fr). Revivez une soirée Forum Théâtre sur les Luttes Contre les Discriminations avec la Cie Les Kilucru, le Refuge Loire, Triangle Rose. Radio Ondaine,1ère rue Le Corbusier 42700 Firminy. Firminy Firminy Loire

