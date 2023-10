FLASH, La danse par les temps qui courent Forum – Théâtre de Falaise Falaise, 4 novembre 2023, Falaise.

Falaise,Calvados

La troisième édition de FLASH, « La danse par les temps qui courent » aura lieu du samedi 4 novembre au mercredi 6 décembre 2023 à Falaise, La Hoguette et Pont d’Ouilly.

FLASH est un rendez-vous intergénérationnel qui fait dialoguer les époques et les temporalités pendant un mois, à l’automne. 10 rendez-vous pour découvrir spectacles, films documentaires, stage, rencontres, en collaboration avec nos partenaires du territoire.

Pour continuer de fêter en 2023 l’anniversaire des 30 ans de Chorège, rendez-vous sur le dancefloor avec le Balotop de Sylvain Riéjou en clôture de FLASH..

Vendredi 2023-11-04 fin : 2023-12-06 . .

Forum – Théâtre de Falaise

Falaise 14700 Calvados Normandie



The third edition of FLASH, « La danse par les temps qui courent » will take place from Saturday November 4 to Wednesday December 6, 2023 in Falaise, La Hoguette and Pont d?Ouilly.

FLASH is an intergenerational event that brings together different eras and temporalities for a month in the autumn. 10 events to discover shows, documentaries, workshops and meetings, in collaboration with our local partners.

To continue celebrating Chorège?s 30th anniversary in 2023, join us on the dancefloor with Sylvain Riéjou?s Balotop to close FLASH.

La tercera edición de FLASH, « La danse par les temps qui courent » tendrá lugar del sábado 4 de noviembre al miércoles 6 de diciembre de 2023 en Falaise, La Hoguette y Pont d’Ouilly.

FLASH es un acontecimiento intergeneracional que reúne diferentes épocas y tiempos durante un mes en otoño. 10 eventos para descubrir espectáculos, documentales, talleres y encuentros, en colaboración con nuestros socios locales.

Para seguir celebrando los 30 años de Chorège en 2023, cerraremos FLASH en la pista de baile con Balotop de Sylvain Riéjou.

Die dritte Ausgabe von FLASH, « La danse par les temps qui courent », findet von Samstag, dem 4. November, bis Mittwoch, dem 6. Dezember 2023, in Falaise, La Hoguette und Pont d’Ouilly statt.

FLASH ist ein generationsübergreifendes Treffen, das einen Monat lang im Herbst die Zeiten und Epochen miteinander in Dialog treten lässt. 10 Termine, um in Zusammenarbeit mit unseren Partnern aus der Region Aufführungen, Dokumentarfilme, Workshops und Begegnungen zu entdecken.

Um auch 2023 das 30-jährige Jubiläum von Chorège zu feiern, begeben Sie sich auf den Dancefloor mit dem Balotop von Sylvain Riéjou zum Abschluss von FLASH.

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité