Forum Terre d’Entreprises Quimper Centre des Congrès du Chapeau Rouge, 16 novembre 2021, Quimper.

Centre des Congrès du Chapeau Rouge, le mardi 16 novembre à 09:00

Lieu de rencontres et d’opportunités, le Forum Terre d’Entreprises est un événement économique incontournable en Finistère. Un événement, deux temps forts : * 09H-12H : Forum Création & Reprise d’entreprise * 14H-18H : Forum Recrutement et Formations Les territoires finistériens et les chambres consulaires s’associent dans l’organisation d’un événement majeur et régional tourné vers le monde de l’entreprise : le Forum Terre d’Entreprises. Ainsi, Quimper Bretagne Occidentale, la Chambre de Commerce et l’Industrie Métropolitaine Bretagne Ouest Quimper, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Bretagne – Délégation Territoriale du Finistère et Brest Métropole et leurs partenaires invitent les porteurs de projets, les chefs d’entreprises et les actifs en recherche d’emploi ou de formation au Forum Terre d’Entreprises, le mardi 16 novembre prochain à Quimper. Cette journée unique permet aux visiteurs d’échanger avec les professionnels présents mais également de participer aux ateliers pratiques. Un événement en toute simplicité, gratuit et ouvert à tous qui vous attend le mardi 16 novembre au Centre des Congrès du Chapeau Rouge à Quimper.

