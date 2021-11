Forum sur la mobilité : Etre mobile pour mieux vivre Mourenx, 25 novembre 2021, Mourenx.

Forum sur la mobilité : Etre mobile pour mieux vivre Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx

2021-11-25 09:30:00 – 2021-11-25 12:30:00 Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

EUR 0 Différents stands et ateliers sur des sujets tels que « mobilité et travail », « mobilité et santé », « mobilité et lien social ».

Différents stands et ateliers sur des sujets tels que « mobilité et travail », « mobilité et santé », « mobilité et lien social ».

+33 6 17 94 42 16

Différents stands et ateliers sur des sujets tels que « mobilité et travail », « mobilité et santé », « mobilité et lien social ».

CIEL

Salle Louis Blazy Avenue du Président Paul Delcourt Mourenx

dernière mise à jour : 2021-11-20 par