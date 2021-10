Forum Studyrama Grandes Ecoles Palais de la Bourse, 2 octobre 2021, Bordeaux.

Forum Studyrama Grandes Ecoles

Palais de la Bourse, le samedi 2 octobre à 09:30

10EME ÉDITION DU FORUM GRANDES ÉCOLES À BORDEAUX ———————————————— Studyrama organise sa 10ème édition du Salon Grandes Écoles à Bordeaux le samedi 2 Octobre 2021. Lycéen, élève en classes préparatoires ou étudiant, ce salon des Grandes Écoles vous permettra de rencontrer des écoles supérieures de la région bordelaise et de la France entière. Vous pourrez poser vos questions aux intervenants des meilleures écoles de la région et trouver des réponses pour réussir votre orientation. C’est l’occasion de passer une journée à échanger avec des spécialistes des Grandes Écoles de commerce et d’ingénieurs et d’affiner votre projet d’orientation. Si vous n’avez pas encore arrêté votre choix d’études, que vous hésitez encore encore les différentes formations proposées par les Grandes Écoles de Bordeaux et sa région, ce salon étudiant permettra de trouver votre voie professionnelle et la poursuite d’études post-bac qui correspond à votre choix de carrière. DÉCOUVREZ LES GRANDES ECOLES DE BORDEAUX MAIS AUSSI DE LA FRANCE ENTIÈRE ———————————————————————— Votre projet d’orientation post-bac est encore flou ? Les meilleures écoles de commerce et d’ingénieurs vous attendent. Toute la journée durant votre visite, les exposants du Salon Grandes Écoles sont là pour répondre à vos questions et vous donner les informations nécessaires à la recherche d’une formation pour des études de Bac à Bac+5 en cursus initial ou en alternance. Vous avez des questions sur quel secteur, quelle filière ou quel métier choisir ? Le Salon Grandes Écoles permet aux lycéens bacheliers de faire des rencontres autour de métiers de l’enseignement supérieur. Découvrez les parcours, les écoles et les formations post-bac possibles selon votre profil pour réussir votre orientation. Les exposants du Salon Grandes Écoles vous renseigneront sur les parcours d’études post bac. Etudes courtes de Bac à bac +3 ou longues de bac à bac +5 ? Professionnelles ou généralistes ? Rendez-vous sur le Salon Grandes Écoles pour échanger avec des étudiants, professeurs d’écoles de commerce et d’ingénieurs et des conseillers d’orientation si votre projet professionnel est indéfini. DECOUVREZ LA PLATEFORME PARCOURSUP ———————————- La procédure Parcoursup est l’une des voies d’entrée pour vous inscrire dans l’enseignement supérieur. Quelles formations sont concernées ? Quel est le calendrier et les dates clés à respecter ? Comment saisir ses vœux ? Comment répondre aux établissements ? Trouvez toutes les réponses à ces questions sur le salon. COMPLÉTEZ VOTRE VISITE AVEC LES CONFÉRENCES ——————————————- * 10h00-10h30 : Choisir une école de commerce spécialisée dans le management et le marketing du luxe animée par ISG LUXURY MANAGEMENT * 10H45-11H15 : Direction artistique, animation et game : les métiers qui recrutent _**animée par E-ARTSUP**_ * 11H30 12H00 : Bien choisir son école de commerce _**animée par ISG**_ * 12h15-12h45 : Se former aux métiers du numérique : un secteur qui recrute ! _**animée par EFREI BORDEAUX**_ * 14H15-14H45 : “Les métiers du marketing et de la communication à l’aire du digital” _**animée par ISEG**_ * 15H00-15H30 : Imaginons demain à travers les métiers de l’ingénierie _**animée par ESME SUDRIA**_ * 15H45 16H15 : Choisir de faire des études courtes et professionnalisantes _**animée par ISEFAC BACHELOR**_ BORDEAUX VILLE ETUDIANTE ———————— Vous envisagez de faire vos études supérieures à Bordeaux ? Les Grandes Écoles de commerce françaises les plus réputées y sont implantées, ce qui attire tous les ans de nombreux étudiants. Près de 100 000 étudiants inscrits dans les écoles, universités et lycées, la vie étudiante est très attractive et dynamique. Avec une partie de la ville inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco, Bordeaux propose sur ces campus de nombreux cursus après le bac, après une prépa ou après une première formation. Ville verte, numérique et culturelle, Bordeaux a tous les atouts d’une grande ville avec une qualité de vie supérieure au reste de la France. Pour plus d’informations sur la vie étudiante bordelaise, cliquez ici ! Studyrama organise en même temps le Forum Santé, Paramédical & Social à Bordeaux, au Palais de la Bourse. LISTE DES EXPOSANTS ——————- ISCOM | INSEEC U| 3iS – INSTITUT INTERNATIONAL DE L’IMAGE & DU SON |LYCEE GRAND LEBRUN | LYCEE BERTRAN DE BORN | MMPP PRÉPA PASS – LAS, ADMISSIONS PARAMÉDICALES & SOCIALES | KEDGE BUSINESS SCHOOL |FNEO – FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE| ISG INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL | CROUS DE BORDEAUX-AQUITAINE |LYCEE BEL ORME |ISEG MARKETING / COMMUNICATION / DIGITAL BORDEAUX |VATEL – MANAGEMENT HOTELIER |ISEFAC Bachelor | E ARTSUP BORDEAUX | Info Jeunes Bordeaux | IFEC – CHIROPRAXIE | ESME Sudria | ISTP MINES ST ÉTIENNE ALTERNANCE | JUNIA – ECOLE D’INGENIEURS | ISG LUXURY MANAGEMENT | EIGSI LA ROCHELLE – CASABLANCA|3ASSOCIATION NATIONALE DES ETUDIANTS EN PHARMACIE DE France |Efrei Paris – Grande école du numérique et de l’innovation|Bordeaux INP / La Prépa des INP | XP ESPORT & GAMING SCHOOL | ARMÉE DE TERRE| MARINE NATIONALE| Prépa Médecine – PASS/LAS|TONAVENIR…

Sur inscription

tudyrama organise sa 10ème édition du Salon Grandes Écoles à Bordeaux le samedi 2 Octobre 2021

Palais de la Bourse 17 place de la bourse Bordeaux Quinconces Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T09:30:00 2021-10-02T17:30:00