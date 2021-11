Forum Studyrama Grandes Ecoles La Carrière, 13 novembre 2021, Saint-Herblain.

**10EME ÉDITION DU SALON GRANDES ÉCOLES À NANTES** Studyrama organise sa 10ème édition du Salon Grandes Écoles à Nantes le samedi 13 novembre 2021. Lycéen, élève en classes préparatoires ou étudiant, ce salon des Grandes Écoles vous permettra de rencontrer des écoles supérieures de la région Pays de la Loire et de la France entière. Vous pourrez poser vos questions aux intervenants des meilleures écoles de la région et trouver des réponses pour réussir votre orientation. C’est l’occasion de passer une journée à échanger avec des spécialistes des Grandes Écoles de commerce et d’ingénieurs et d’affiner votre projet d’orientation. Si vous n’avez pas encore arrêté votre choix d’études, que vous hésitez encore encore les différentes formations proposées par les Grandes Écoles de Nantes et sa région, ce salon étudiant permettra de trouver votre voie professionnelle et la poursuite d’études post-bac qui correspond à votre choix de carrière. **DÉCOUVREZ LES GRANDES ECOLES DE NANTES MAIS AUSSI DE LA FRANCE ENTIÈRE** Votre projet d’orientation post-bac est encore flou ? Les meilleures écoles de commerce et d’ingénieurs vous attendent. Toute la journée durant votre visite, les exposants du Salon Grandes Écoles sont là pour répondre à vos questions et vous donner les informations nécessaires à la recherche d’une formation pour des études de Bac à Bac+5 en cursus initial ou en alternance. Vous avez des questions sur quel secteur, quelle filière ou quel métier choisir ? Le Salon Grandes Écoles permet aux lycéens bacheliers de faire des rencontres autour de métiers de l’enseignement supérieur. Découvrez les parcours, les écoles et les formations post-bac possibles selon votre profil pour réussir votre orientation. Les exposants du Salon Grandes Écoles vous renseigneront sur les parcours d’études post bac. Etudes courtes de Bac à bac +3 ou longues de bac à bac +5 ? Professionnelles ou généralistes ? Rendez-vous sur le Salon Grandes Écoles pour échanger avec des étudiants, professeurs d’écoles de commerce et d’ingénieurs et des conseillers d’orientation si votre projet professionnel est indéfini. **DECOUVREZ LA PLATEFORME PARCOURSUP** La procédure Parcoursup est l’une des voies d’entrée pour vous inscrire dans l’enseignement supérieur. Quelles formations sont concernées ? Quel est le calendrier et les dates clés à respecter ? Comment saisir ses vœux ? Comment répondre aux établissements ? Trouvez toutes les réponses à ces questions sur le salon. **LISTE DES EXPOSANTS 2021** 14 GRANDES ÉCOLES D’ALSACE : CESI,CNAM, ECPM,ECAM,EM STRASBOURG, ENGEES, ENSAS, ENSCMU, ENSISA, EOST, ESBS, HEAR, INSA STRASBOURG, TÉLÉCOM PHYSIQUE STRASBOURG ● AUDENCIA BACHELOR IN MANAGEMENT ● AUDENCIA BBA BIG DATA & MANAGEMENT ● AUDENCIA SCIENCESCOM ● ECOFAC BUSINESS SCHOOL ● EMBA Business School ● ENC NANTES – ENACOM – ENSEC – ECOLES NANTAISES DE COMMERCE ● ESDM ● EURIDIS BUSINESS SCHOOL ●iA I L’intelligence apprentie ● IRSS – SPORT BUSINESS ● ISEFAC Bachelor ● ISEG MARKETING / COMMUNICATION / DIGITAL ● ISG LUXURY MANAGEMENT / SPORT BUSINESS MANAGEMENT / INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL ● ISME – Institut Supérieur de Management des Entreprises ● SUP’DE COM ● VATEL ●AUDENCIA GRANDE ECOLE ●BREST BUSINESS SCHOOL ● Concours SESAME ●EM STRASBOURG BUSINESS SCHOOL ● ESSCA, SCHOOL OF MANAGEMENT ● EXCELIA TOURISM SCHOOL ● RENNES SCHOOL OF BUSINESS ● CAMPUS ACADEMY ● Campus CESI : École d’Ingénieurs – École Supérieure de l’Alternance ● ECAM RENNES ● ECOLE D’INGÉNIEURS ESAIP ANGERS ●ELISA AEROSPACE – ECOLE D’INGÉNIEURS DES SCIENCES AÉROSPATIALES ● ENI – ECOLE INFORMATIQUE ● ENSM ● EPF – ECOLE D’INGÉNIEUR·ES GÉNÉRALISTES ● EPITA INGÉNIEURS NUMÉRIQUE ● ESEO – ANGERS – PARIS – DIJON ● ESILV- Ecole d’Ingénieurs Généraliste ● ICAM ● IESF Pays de la Loire ● ISEN Brest/Caen/Nantes/Rennes ● ISTOM ANGERS – ÉCOLE SUPÉRIEURE D’AGRO DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL ● NANTES YNOV CAMPUS ● IUT RÉSEAUX INFORMATIQUE ET ALTERNANCE – UNIVERSITE RENNES ● CLASSES PRÉPARATOIRES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE RENASUP ● Classes prépas aux grandes écoles scientifiques – LYCÉE LIVET ● UNION DES PROFESSEURS DE CLASSES PRÉPARATOIRES SCIENTIFIQUES ● ARMÉE DE L’AIR ● ARMÉE DE TERRE ● MARINE NATIONALE ● FNEO – FÉDÉRATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN ORTHOPHONIE ● ORIENTIBUS **COMPLÉTEZ VOTRE VISITE AVEC LES CONFÉRENCES** De 9H30 à 10H15 : Devenir Ingénieur : voies d’accès, parcours, découchés… une multitude de possibilité animée par l’ECAM De 10H30 à 11H15 : Audencia, des programmes en management et communication, du post-bac au post-bac + 5 animée par Audencia De 11H30 à 12H15 : Pourquoi intégrer une école d’ingénieurs post-bac ? animée par ISEN Yncréa Ouest De 13H à 13H30 : Choisir de faire des études courtes et professionnalisantes animée par ISEFAC Bachelor De 13H45 à 14H15 : Pourquoi travailler dans les métiers du marketing et de la communication ? animée par l’ISEG De 14H30 à 15H : Etudier à l’international et découvrir des parcours multiculturels animée par l’ISG De 16H à 16H45 : Vivre à l’international dans une grande école de management animée par Rennes School of Business **ORIENTIBUS, LE BUS D’ORIENTATION DE LA REGION PAYS-DE-LA-LOIRE** Cette année, Studyrama s’associe à la région des Pays de la Loire pour orienter au mieux les élèves et futurs étudiants en mettant en place l’ORIENTIBUS, un bus spécialisé dans l’orientation, devant votre salon. Vous avez des questions sur votre orientation ? Vous souhaitez vous réorienter ? Les intervenants de l’ORIENTIBUS répondront à vos interrogations toute la journée ! **NANTES, CAPITALE ETUDIANTE DE L’OUEST** Capitale Verte de l’Europe et meilleure ville étudiante où il fait bon vivre, Nantes est une destination prisée. Métropole ultra dynamique, la ville attire de plus en plus de jeunes chaque année. Avec 100 000 étudiants, Nantes est la 4e ville étudiante de France et le nombre d’étudiants représente 10% de la population nantaise. Grandes Ecoles d’excellence, Universités, IUT, BTS, Classes Préparatoires, Ecoles Spécialisées, toutes les formations vous seront accessibles dans cette grande ville étudiante de l’Ouest. Pour plus d’informations sur la vie étudiante nantaise, cliquez-ici !

Entrée avec inscription gratuite

