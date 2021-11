Forum Studyrama Etudes Supérieures Parc des Expositions, 13 novembre 2021, Tarbes.

**10EME EDITION DU SALON DES ETUDES SUPERIEURES DE TARBES** Studyrama organise à nouveau son salon des Etudes Supérieures au Parc des expositions de Tarbes, le samedi 13 Novembre. Vous êtes lycéen, en classe prépa ou étudiant ? Venez découvrir des dizaines d’exposants de la région de Tarbes et de la France entière. Vous êtes parents ? Visitez ce salon et rencontrez des établissements proposant des formations dans tous les secteurs d’activité : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences… **DES EXPOSANTS DE LA REGION ET DE LA FRANCE ENTIERE** Sur ce salon vous aurez la possibilité d’échanger avec des universités, des écoles, des prépas, des lycées et des organismes d’orientation afin de construire au mieux votre projet d’études. Réunissant plus de 400 formations de Bac à Bac+5, le Salon des Etudes Supérieures de Tarbes vous aidera à faire vos choix sur la plateforme Parcoursup et à vous préparer à la vie étudiante. BTS, BUT, Licence, Masters, toutes les filières seront représentées et accessibles pour vous ! Sur ce salon vous échangerez avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants. Ils seront à l’écoute toute la journée et vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours. **DECOUVREZ LA PLATEFORME PARCOURSUP** parcoursu^pLa procédure Parcoursup est l’une des voies d’entrée pour vous inscrire dans l’enseignement supérieur. Quelles formations sont concernées ? Quel est le calendrier et les dates clés à respecter ? Comment saisir ses vœux ? Comment répondre aux établissements ? Trouvez toutes les réponses à ces questions sur le salon. **LISTE DES EXPOSANTS 2021** ARMÉE DE TERRE ● ART DIGITAL/JEU VIDEO -INSTITUT ANATEN ● ATELIER CANOPE 65 TARBES ● CESI ÉCOLE D’INGENIEURS INFORMATIQUE ET INDUSTRIE ● CF NOTRE DAME SAUVETERRE ● CFA AGRICOLE DU GERS ● CLASSES PRÉPAS -LYCÉE LOUIS BARTHOU ● EGC OCCITANIE ● CAMPUS DE TARBES ● Ensemble Immaculée Conception CFA Beau Frêne ● ESC PAU BS – GRANDE ECOLE DE MANAGEMENT ● Icam ●INP-ENIT ● IUT de Tarbes ● IUT PAU & PAYS DE L’ADOUR● KEDGE BACHELOR BAYONNE ● LP REFFYE TARBES ● LPA MIRANDE BTS CCST Agrofourniture/Agroalimentaire ● LYCÉE JEAN MONNET● LYCÉE MARIE CURIE TARBES (8 BTS, DE CESF, prépa DCG)● LYCÉE PEYRAMALE ST ● Lycée Polyvalent Jean DUPUY – TARBES ● LYCÉE POLYVALENT VICTOR DURUY, LYCEE DES METIERS DE LA MONTAGNE ● Lycée Pradeau la Sede ● Lycée Sixte Vignon● MISSION LOCALE ● PÔLE FORMATION ADOUR – UIMM ● PURPLE CAMPUS ● SERVICE JEUNESSE – VILLE DE TARBES ● STUDIOM / ESIMODE / ACFA ● VATEL – MANAGEMENT HOTELIER LISTE NON EXHAUSTIVE **TARBES, DEUXIEME VILLE UNIVERSITAIRE DE MIDI-PYRENEES** Avec plus de 5000 étudiants, Tarbes regroupe la plupart des filières d’études supérieures. Le campus universitaire attractif et doté d’une résidence et d’un restaurant universitaire, attire les élèves de la région et de toute la France. La qualité de vie agréable de part sa proximité avec les Pyrénées et les nombreuses infrastructures sportives étudiantes font de Tarbes une destination demandée et en pleine expansion. Pour plus d’informations sur la vie étudiante à Tarbes !

Entrée avec inscription gratuite

