Forum Studyrama des Etudes Supérieures Espace Carat, 13 novembre 2021, Angoulême.

Forum Studyrama des Etudes Supérieures

Espace Carat, le samedi 13 novembre à 10:00

**15EME EDITION DU SALON DES ETUDES SUPERIEURES D’ANGOULÊME** Studyrama organise à nouveau son salon des Etudes Supérieures à l’espace Carat d’Angoulême, le samedi 13 novembre. Vous êtes lycéen, en classe prépa ou étudiant ? Venez découvrir des dizaines d’exposants de la région d’Angoulême et de la France entière. Vous êtes parents ? Visitez ce salon et rencontrez des établissements proposant des formations tous les secteurs d’activité : Art, Sport, Management, Ingénieur, Numérique, Commerce, Marketing, Luxe, Santé, Sciences… **DES EXPOSANTS DE LA REGION ET DE LA FRANCE ENTIERE** Sur ce salon vous aurez la possibilité d’échanger avec des universités, des écoles, des prépas, des lycées et des organismes d’orientation afin de construire au mieux votre projet d’études. Réunissant plus de 400 formations de Bac à Bac+5, le Salon des Etudes Supérieures d’Angoulême vous aidera à faire vos choix sur la plateforme Parcoursup et à vous préparer à la vie étudiante. BTS, BUT, Licence, Masters, toutes les filières seront représentées et accessibles pour vous ! Sur ce salon vous échangerez avec des spécialistes des études supérieures, des professeurs et des étudiants. Ils seront à l’écoute toute la journée et vous conseilleront au mieux sur vos choix de parcours. **DECOUVREZ LA PLATEFORME PARCOURSUP** La procédure Parcoursup est l’une des voies d’entrée pour vous inscrire dans l’enseignement supérieur. Quelles formations sont concernées ? Quel est le calendrier et les dates clés à respecter ? Comment saisir ses vœux ? Comment répondre aux établissements ? Trouvez toutes les réponses à ces questions sur le salon. Conférence : 10H30 à 11H15 : Parcoursup : mode d’emploi animée par Studyrama **LISTE DES EXPOSANTS 2021** LYCEE PROFESSIONNEL JEAN CAPELLE ● ARMÉE DE L’AIR ● ARMÉE DE TERRE ● Direction départementale des Finances publiques de la Charente● Université de Limoges ● OBJECTIF 3D ● AMOS ● LYCEE CHARLES AUGUSTIN COULOMB ● ESCEN – L’ÉCOLE DE COMMERCE DIGITAL ● 3iL INGENIEURS ● CAMPUS ANGOULÊME – ECS – SUPDEWEB – GREEN MANAGEMENT SCHOOL ●ENSIL-ENSCI ● ISFOGEP – ESSEL ● CPGE LYCEE GUEZ DE BALZAC ● LYCEE ROC FLEURI ● CROUS POITIERS ● LYCEE ALIENOR D’AQUITAINE ● CESI École d’Ingénieurs ● CESI École Supérieure de l’Alternance ● ANEMF – ASSOCIATION NATIONALE DES ÉTUDIANTS EN MEDECINE DE FRANCE ● ISEG MARKETING / COMMUNICATION / DIGITAL ● Cégep de Jonquière ● CAMPUS AGRO-VITICOLE DE CHARENTE (OISELLERIE-BARBEZIEUX) ● Icam ● LYCEE DES METIERS DU BATIMENT SILLAC ● Ecole 42 Angoulême ● FNEK: FEDERATION NATIONALE DES ETUDIANTS EN KINESITHERAPIE ● ENSEIGNEMENT SUPERIEUR SAINTE MARTHE CHAVAGNES ● LYCEE JEAN MONNET ● LYCEE PROFESSIONNEL LOUISE MICHEL ● CENTRE INFORMATION JEUNESSE ANGOULEME ● IUT D’ANGOULEME ● CHARENTE BUSINESS SCHOOL – CBS ● ESIF / EMBA LISTE NON EXHAUSTIVE **COMPLÉTEZ VOTRE VISITE AVEC LES CONFÉRENCES** 10H30 à 11H15 : Parcoursup : mode d’emploi animée par Studyrama 11H45 à 12H30 : Les métiers du marketing et de la communication à l’ère du digital animée par l’ISEG 14H30 à 15H15 : Comment bien choisir son école d’ingénieurs ? animée par Studyrama **ANGOULÊME, UNE DES VILLES ETUDIANTES LES MOINS ONEREUSES** Angoulême se démarque des autres villes étudiantes de France avec ses logements et transports peu chers. La vie culturelle y est aussi dynamique et les différents bureaux étudiants, services étudiants et infrastructures sportives étudiantes font d’Angoulême une destination de choix. Angoulême offre également plusieurs choix de formations de qualité et s’inscrit ainsi dans la dynamique des grandes villes étudiantes du territoire.

Entrée avec inscription gratuite

Studyrama organise sa 15ème édition du Salon des Etudes Supérieures à Angoulême le samedi 13 Novembre 2021

Espace Carat Angoulême Angoulême Charente



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T10:00:00 2021-11-13T17:00:00