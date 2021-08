Saint-Louis FORUM Haut-Rhin, Saint-Louis Forum Street-art FORUM Saint-Louis Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Saint-Louis

Forum Street-art FORUM, 18 septembre 2021, Saint-Louis. Forum Street-art

FORUM, le samedi 18 septembre à 14:00

**À l’occasion de sa 6e édition, le Forum Street-art vous propose :** Un battle de breakdance, des initiations aux graffitis avec des graffeurs professionnels, un concours de musique « Open Mic », des matchs de basketball en 3 contre 3, du slackline, du bmx et du skateboard. Présence d’un dj _Organisé par le Conseil des jeunes_

Entrée libre

Samedi 18 septembre de 14 h à 22 h, découvrez le Street-art au FORUM de Saint-Louis FORUM Place du Forum Saint-Louis Saint-Louis Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Saint-Louis Autres Lieu FORUM Adresse Place du Forum Saint-Louis Ville Saint-Louis lieuville FORUM Saint-Louis