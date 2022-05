Forum sociétaire Tours Tours Catégories d’évènement: Indre-et-Loire

Tours Indre-et-Loire

La Chaloupe Vie de la Coop propose une nouvelle édition du Forum Sociétaire. Dans un contexte où l'activité du Bateau se développe, l'équipage (équipe de 8 salariés) s'agrandit, … la question du modèle économique se pose et plus particulièrement la mobilisation de subvention de fonctionnement. Comment faire pour que cette utopie reste ancrée dans la réalité ? Nous vous invitons à venir en discuter avec nous, dans l'objectif de préparer une question soumise au vote à l'AG le 26 juin. L'équipe de la chaloupe Vie de la Coop vous propose une après-midi riche en débats, en réflexions, lors de laquelle tous les sociétaires/bénévoles/salariés auront la parole pour tisser et hisser la voile qui nous portera au cours ces prochaines années.

coordo@bateauivre.coop https://www.bateauivre.coop/

