Paris QJ île de France, Paris Forum service civique : 450 postes de volontaires à pourvoir QJ Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Forum service civique : 450 postes de volontaires à pourvoir QJ, 25 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 25 septembre 2021

de 11h à 18h

gratuit

QJ accueille le samedi 25 septembre le forum service civique. Recrutement, ateliers, entretiens, speed meeting, information… Plus de 450 postes de volontaires sont à pourvoir ! QJ, le quartier général des Jeunes propose son premier forum service civique de 11H à 18H. C’est l’occasion : de découvrir comment fonctionne le service civique, les conditions d’accès, les types de missions proposées ;

de candidater à l’un des 450 postes disponibles. Les partenaires du forum : Brigades de Sapeurs Pompiers de Paris, Unis Cité, Maison des Volontaires, Agence du Service Civique, Agence Erasmus +, CIDJ, Carton Plein, Mission Locale de Paris, Service Civique-Solidarité Senior, Ligue de l’Enseignement Paris, Animafac, Association Prévention Routière, Assistance Publique–Hôpitaux de Paris 6 directions de la Ville de Paris seront également présentes : Direction des Affaires Culturelles (bibliothèques et conservatoire), Direction de la Propreté et Environnement, Direction Jeunesse et Sports, Direction des Affaires Scolaires , Direction de l’Attractivité et de l’Emploi, CASVP IMPORTANT : le passe sanitaire est obligatoire pour accéder au forum. En savoir plus sur le service civique : dossier sur service civique sur paris.fr

la vidéo : Service Civique – Paris recrute 400 jeunes chaque année ! Événements -> Salon QJ 4 place du Louvre Paris 75001

1 : Louvre – Rivoli (51m) 7 : Pont Neuf (197m)

Contact :Ville de Paris Événements -> Salon Étudiants

Date complète :

2021-09-25T11:00:00+02:00_2021-09-25T18:00:00+02:00

Ville de Paris

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu QJ Adresse 4 place du Louvre Ville Paris lieuville QJ Paris