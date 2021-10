Forum – Secteur des Musiciens – Quartier Résidence CAL Dorémi, 9 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Vous avez participé à la transformation de votre quartier : rendez-vous au forum, samedi 9 octobre 2021 de 9h à 12h au CAL Dorémi pour découvrir le travail réalisé ensemble ! Vilogia a achevé cette année avec la tour Lecocq son programme de réhabilitation entamé en 2019 sur le secteur des Musiciens (rues Lecocq, Rameau et Offenbach). Les espaces publics et les espaces verts vont être rénovés par la Ville et la MEL qui souhaitent vous associer. La dernière étape de la concertation vous propose de découvrir le travail réalisé ensemble lors d’un forum-expo. En présence du cabinet d’études BLAU ### Au programme : * Restitution des participations des habitants lors du rallye pédestre * Partage du diagnostic effectué via la cartographie participative * Résumé de la concertation avec les élus et présentation d’esquisses ### Infos COVID-19 Le pass sanitaire n’est pas requis pour participer au forum. Dans le contexte actuel, le port du masque et la distanciation physique seront obligatoires. L’organisation est susceptible d’évoluer en fonction de la situation sanitaire. ### Renseignements : Maison des Genêts, 2 rue des Genêts 03 20 91 81 74

Gratuit

CAL Dorémi rue offenbach 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord



