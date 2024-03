Forum santé Plérin Plérin, dimanche 17 mars 2024.

Forum santé Plérin Plérin Côtes-d’Armor

Le Forum Santé, ce sont les professionnels de Santé de Plérin qui viennent à la rencontre de la population pour échanger autour de différents thèmes et apprendre à rester en bonne santé.

Son but est d’apporter des informations autour de la santé, créer du lien autour d’un moment convivial, et rétablir une confiance souvent ballotée en raison de la pénurie de soignants.

Cette journée a été pensée pour être reconduite tous les ans, afin de faire grossir cet évènement, d’aborder des thèmes différents d’année en année, de greffer d’autres initiatives en lien avec la santé.

Plusieurs formats au cours de cette journée :

– Un SALON ouvert toute la journée sous formes de stands animés ludiques. (Le brossage des dents, la Contraception, le dépistage du cancer du sein,la vaccination, comment gérer les viroses hivernales, les troubles du langage et des apprentissages du petit enfant, les études de santé, l’alimentation, le diabète…)

– En parallèle du parcours sera planifié tout au long de la journée un programme de TABLES RONDES plus intimistes pour échanger en petit comité.

– Pour le plaisir, il y aura aussi des maquillages pour enfants, une vente de jouets d’occasion avec l’association Rêve de clown, une buvette et un tirage au sort avec des cadeaux à la clé.

Cet évènement a été pensé pour TOUS LES AGES, enfants, parents et grands-parents: tout le monde peut y trouver son compte… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-17 10:00:00

fin : 2024-03-17 17:00:00

Rue du Stade

Plérin 22190 Côtes-d’Armor Bretagne

