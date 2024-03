Forum santé Jeunes Paris 5 Mairie du 5e arrondissement Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 10h00 à 17h00

.Public jeunes. gratuit

Le jeudi 21 mars de 10h à 17h, les collégiens et lycéens du 5ème sont conviés au Forum santé Jeunes.

les Centres Paris Anim’ Censier et Arras, en partenariat avec la CPTS du 5e et la direction de la Santé Publique de Paris, avec le soutien de la Mairie du 5ème arrondissement invitent les collégiens et lycéens au Forum santé jeunes.

Au programme de cette journée « Bien dans sa peau » Information – Prévention – Promotion :

Des ateliers et des stands

• Vision

• Qualité du sommeil

• Nutrition

• Santé mentale

• Gestion du stress et bien être

• Hygiène dentaire

• Prévention sexuelle

• Sport

• Gestes qui sauvent

Des conférences

• Harcèlement

• Vaccination

• Consentement

• Confiance en soi

• Nutrition

Entrée libre

Mairie du 5e arrondissement 21 place du Panthéon 75005

Contact : https://www.actisce.eu/post/forum-santé-jeunes-paris-5 +33143374092 cacensier@actisce.org

Centre Paris Anim’ Censier