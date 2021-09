Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc, Haute-Savoie Forum Salle de Convivialité Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Haute-Savoie

Forum Salle de Convivialité 2021-09-16 14:00:00 14:00:00 – 2021-09-16 16:30:00 16:30:00
Salle de Convivialité Marie Paradis
131 Promenade Marie Paradis
Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie La mairie de Chamonix organise le jeudi 16 septembre 2021 de 14h à 16h30 un forum à la salle de convivialité avec l’ensemble des intervenants qui encadrent les activités proposées tout au long de l’année. +33 4 50 53 11 13 http://www.chamonix.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-10 par

