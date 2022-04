FORUM : SAGESSE POUR LA TERRE Roqueredonde, 4 juin 2022, Roqueredonde.

FORUM : SAGESSE POUR LA TERRE Roqueredonde

2022-06-04 – 2022-06-06

Roqueredonde Hérault Roqueredonde

50 50 EUR Le but de ce forum est de créer une occasion de rencontre entre des acteurs et actrices de l’environnement et du bouddhisme afin d’ouvrir un dialogue qui serve au plus grand nombre.

À travers la mise en place de différents projets (Refuge LPO en 2018, gestion écologique des espaces sans pesticide, jardin potager biologique…), ce forum permettra de démontrer la volonté et les engagements de Lérab Ling, et de proposer une contribution réelle et pratique.

Ce forum sera également l’occasion de partager avec les acteurs et actrices locaux afin de tisser des liens et de s’enrichir de nos pratiques mutuelles. Le but étant d’unir nos forces pour inspirer un futur plus durable dans des projets communs.

Roqueredonde

