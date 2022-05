Forum Réseaux et Carrières au Féminin 2022 Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa),campus de Paris, 12 mai 2022, Ivry-sur-Seine.

Forum Réseaux et Carrières au Féminin 2022

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa), campus de Paris, le jeudi 12 mai à 09:00

Étudiantes ? Jeunes diplômées ? En reconversion professionnelle ? Vous êtes à la recherche d’un emploi ? ➡️ Inscrivez-vous au Forum Réseaux & Carrières au Féminin, 100% digital, qui aura lieu le 12 mai prochain : [https://vu.fr/xXeH](https://vu.fr/xXeH) ! Le Forum Réseaux et Carrières au Féminin réunit plusieurs centaines de recruteur.e.s des entreprises partenaires de l’association Elles bougent. Au programme : ?‍? Rendez-vous individuels avec des recruteur.euse.s pour postuler à des offres d’emploi/stage/alternance ? Ateliers RH en visio animés tout au long de la journée par les entreprises présentes : négociation de salaire, entretien d’embauche, rédaction de CV, carrière à l’internationale… ?‍? Rencontres avec les marraines Elles bougent pour découvrir et échanger sur leurs parcours et bénéficier de leurs conseils Comment participer ? ⬇️ ✔️ Du 12 avril au 5 mai, inscrivez-vous sur la page du forum [https://vu.fr/xXeH](https://vu.fr/xXeH), créez votre profil et ajoutez votre CV sur votre espace personnel. ✔️ Du 18 avril au 11 mai, vous pourrez prendre rendez-vous avec les recruteur.euses et vous inscrire aux ateliers RH depuis votre profil ✔️ Du 28 avril au 08 mai depuis votre profil vous pourrez vous inscrire aux rencontres avec les marraines Elles bougent. Des rencontres inédites ou vous pourrez poser toutes vos questions ! ✔️ Jeudi 12 mai : c’est le jour J ! Allez à vos rendez-vous individuels avec les entreprises sélectionnées, rencontrez les marraines et participez aux ateliers. ? En 2021, il y a eu 1200 entretiens individuels en 1 journée, 800 candidates et 100 partenaires présents ! Ne ratez pas votre chance ! Inscriptions et informations sur ➡️ [https://vu.fr/xXeH](https://vu.fr/xXeH)

Évènement en ligne

Le Forum Réseaux et Carrières au Féminin réunit plusieurs centaines de recruteur.e.s des entreprises partenaires de l’association Elles bougent.

Institut polytechnique des sciences avancées (Ipsa),campus de Paris 63 boulevard de Brandebourg Ivry-sur-Seine Ivry Port Val-de-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T09:00:00 2022-05-12T18:00:00