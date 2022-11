Forum Repect pour les Femmes Marseille 1er Arrondissement, 24 novembre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Alors que les associations d’aide aux victimes et d’accès aux droits des femmes rendent compte d’une augmentation de 20% du nombre de victimes sur le territoire en 2021, il est urgent d’agir.



Cette journée, ouverte à tous ceux qui souhaitent se mobiliser en faveur de l’égalité hommes-femmes et lutter contre les violences à l’égard des femmes, est un temps consacré à la réflexion et à l’action. Partenaires institutionnels et associatifs, acteurs du monde économique et personnalités de la société civile vous invitent à participer à des tables-rondes et master class pour comprendre les mécanismes de ces violences et agir en suivant les ateliers consacrés au consentement, au self-défense ou encore au cyberharcèlement.



La journée s’articulera autour de deux temps forts : la plénière et les masterclass.

La marraine en est Caroline Vigneaux, avocate jusqu’en 2008, devenue humoriste et actrice française engagée pour un « féminisme de réconciliation » résolument optimiste. ​

Le 24 novembre 2022, veille de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, la Région Sud organisera à Marseille à l’Hôtel de Région, le premier forum Respect pour les femmes.

Hôtel de Région 27 place Jules Guesde Marseille 1er Arrondissement

