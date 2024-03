Forum régional de l’infirmière libérale en PACA Palais des Congrès Marseille, mardi 9 avril 2024.

A l’aube de sa 10e édition, le Forum de l’Infirmière Libérale en PACA est devenu le rendez-vous incontournable des professionnels de santé en région Sud.Professionnels

Les travaux de cette édition seront consacrés à la thématique du numérique. En salles, comme dans l’espace exposants, tout sera fait pour répondre aux attentes des infirmières télé soin, télé expertise, télé consultation, messagerie et outils connectés mais également domotique, logiciel, formation professionnelle ou prestations de services…



La journée sera organisée en deux temps forts

– des conférences plénières, le matin dans l’auditorium du Palais des Congrès

– des ateliers pratiques l’après-midi en groupes plus restreints où un large temps sera accordé aux échanges entre participants et intervenants.



L’espace d’exposition, accessible tout au long de la journée, permettra d’initier des rencontres entre participants et exposants. Seulement une cinquantaine de stands seront mis à disposition des exposants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09

fin : 2024-04-09

Palais des Congrès 2 bd Rabatau

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

