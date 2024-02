Forum recrutement hôtellerie restauration et tourisme QJ – Quartier Jeunes Paris, mardi 27 février 2024.

Le mardi 27 février 2024

de 10h00 à 18h00

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. Jusqu’à 65 ans. gratuit

Venez rencontrer les entreprises qui recrutent au cœur de Paris dans les secteurs de l’hôtellerie, la restauration et le tourisme.

Paris se prépare à accueillir des visiteurs du monde entier à l’occasion des prochains Jeux olympiques et paralympiques. Les serveurs et cuisiniers des restaurants, et les réceptionnistes des hôtels seront les premiers ambassadeurs du savoir-faire et de l’art de vivre parisien.

Dans ces secteurs très dynamiques, de multiples carrières

sont possibles et accessibles à tout niveau de qualification. De nombreux

postes sont d’ores et déjà à pourvoir, que ce soit pour un emploi pérenne ou simplement pour un job d’été.

Conseillers emploi et organismes de formation

La Ville de Paris et la mairie Paris Centre organisent donc un

forum de recrutement

à Quartier Jeunes dédié aux métiers de l’hôtellerie, de la restauration et

du tourisme, pour accompagner les entreprises dans leur recrutement et faciliter

l’accès à ces emplois aux Parisiennes et Parisiens. Des établissements de renom vous accueilleront !

Des conseillers emploi et des organismes de formation seront également présents, pour

renseigner les candidats et les aider dans leur recherche.

Cet événement s’appuiera sur l’expertise de nombreux

partenaires : France Travail, la Mission Locale de Paris, l’Ecole de la

Deuxième Chance, l’OPCO AKTO et l’Office du Tourisme – paris Je T’aime.

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001

Contact : https://emploi.paris.fr/evenements/2024-02-20/forum-emploi_65d456e8bd97f22126293a10

David Aimedieu, Direction de l’Attractivité et de l’Emploi