Forum pour l’emploi : les Jeux recrutent Cité du Cinéma Saint-Denis, 26 septembre 2023, Saint-Denis.

Le mardi 26 septembre 2023

de 10h00 à 18h00

.Public adultes. gratuit

Les inscriptions pour participer au forum se font via le site Les Jeux Recrutent en remplissant un formulaire prévu à cet effet.

Paris 2024, la DRIEETS 93 et le Conseil départemental 93 organisent un forum pour l’emploi spécial Jeux olympiques et paralympiques ouvert à toutes et à tous le 26 septembre 2023 de 10h à 18h à la Cité du Cinéma (Saint-Denis). Venez à la rencontre des recruteurs et des organismes de formation pour décrocher un emploi lié aux Jeux !

Dès aujourd’hui et jusqu’aux Jeux, des milliers d’offres d’emplois sont disponibles dans 5 secteurs principaux : hôtellerie/restauration, sport/événementiel, sécurité, transport/logistique/énergie et nettoyage/déchets/recyclage. Le 26 septembre, près de 40 entreprises seront présentes à la Cité du Cinéma à Saint-Denis (93) pour proposer plus de 16 000 emplois dans les secteurs en tension des Jeux.

Sur ce forum, vous pourrez finaliser votre CV, préparer vos entretiens de recrutement, vous entretenir avec les recruteurs ou les formateurs et repartir avec une promesse d’embauche ou avec un projet de formation professionnelle.

Les professionnels de l’emploi présents sur le site vous aideront à vous orienter vers les bons interlocuteurs, à découvrir des métiers en réalité virtuelle, à rencontrer les acteurs des métiers proposés, et à profiter de beaucoup d’autres animations …

Les échanges avec les structures et les demandeurs d’emploi prendront également la forme de tables rondes et de conférences.

Informations pratiques

– Les inscriptions pour participer au forum se font via le site Les Jeux Recrutent en remplissant un formulaire prévu à cet effet.

–

Dès confirmation, vous recevrez un mail d’invitation avec un QR-Code personnel et individuel. Pour être accueilli.e sur ce forum, vous devrez présenter votre invitation imprimée ou téléchargée sur smartphone.

– Vous êtes invité.e à amener votre CV

– accès : Métro Carrefour Pleyel (ligne 13) ou RER B arrêt La Plaine Stade de France, puis bus 139 (station rue Ampère) ou RER D arrêt Stade de France Saint-Denis, puis bus 139 (station Carrefour Pleyel ou rue Ampère)

– Entrée gratuite sur inscription

– Pas de bar ni restauration sur place

– Pas de parking

Cité du Cinéma 20 Rue Ampère 93200 Saint-Denis

Contact : https://jasmin.resa-event.com/jo/2309-forum/?login_hint=resa&jwt=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2xvZ2luLnBoaWxlb2cuY29tIiwiYXVkIjoicmVzYS5waGlsZW9nLmNvbSIsInN1YiI6ImFub255bW91cyIsImV4cCI6MTY5NjE1NDc4M30.LfoQ-exf_Ds3Uvu9qVTWO4ueCkrv28fgPMx0ukEXWt6YbMUXIhF8yTROVFv_pFM3brt2cedNZxY1jJeHM7LF-w&ref=pp.redir#/inscription https://jasmin.resa-event.com/jo/2309-forum/?login_hint=resa&jwt=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2xvZ2luLnBoaWxlb2cuY29tIiwiYXVkIjoicmVzYS5waGlsZW9nLmNvbSIsInN1YiI6ImFub255bW91cyIsImV4cCI6MTY5NjE1NDc4M30.LfoQ-exf_Ds3Uvu9qVTWO4ueCkrv28fgPMx0ukEXWt6YbMUXIhF8yTROVFv_pFM3brt2cedNZxY1jJeHM7LF-w&ref=pp.redir#/inscription

Paris 2024 Forum pour l’emploi Paris 2024